Gaiofana di Rimini, erbacce e abbandono: la segnalazione di un lettore

Attualità

Rimini

| 15:52 - 17 Giugno 2022

Le erbacce invadono la carreggiata.

Una nostra lettrice segnala la situazione in cui versa il quartiere Gaiofana di Rimini, a detta sua "decisamente in abbandono".



"I lavori di manutenzione al verde sono stati effettuati a macchia di leopardo, gli operai hanno dimenticato di ripulire le aiuole dei parcheggi, sovrastate dalle erbacce. I cespugli su via Freud inoltre invadono la carreggiata obbligando i veicoli a fermarsi quando si incrociano".



"A quando una potatura? - si chiede Grazia da Viserba - "Tra biciclette e monopattini, passeggiare,sta diventando una vera impresa. Prima di intervenire aspettiamo che qualcuno si faccia male?".