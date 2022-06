Andrea Giuliacci scivola all'Aquafan di Riccione

Turismo

Riccione

| 15:51 - 17 Giugno 2022

Andrea Giuliacci all’Aquafan di Riccione.

“A Riccione si sta bene. E’ la prima volta che ci vengo in vacanza con la famiglia. E’ un posto davvero super organizzato, attento all’ambiente e l’accoglienza dei parchi Costa mi ha stupito. Sono stato con i miei figli in tanti parchi divertimento del mondo, ma qui a Oltremare e Aquafan l’organizzazione è impeccabile”.



Bermuda, camicia e occhiali da sole, Andrea Giuliacci oggi ha deciso di fare tappa all’Aquafan di Riccione ma non riesce a passare inosservato. Sono tanti i fan che gli chiedono infatti, già all’ingresso, selfie ricordo e previsioni meteo di questi giorni. E lui scherza con tutti: “Mi avevano detto che se anche in tutta Italia è brutto tempo, all’Aquafan c’è sempre il sole: sono passato a controllare personalmente e confermo. A Riccione c’è sempre il sole tutto l’anno”.



Per il meteorologo di Mediaset è la prima volta nel parco acquatico: “Ci sono passato diverse volte dalla Riviera, sono venuto in vacanza a Bellaria, Rimini, e finalmente sono approdato a Riccione. Aquafan è un parco acquatico enorme, i miei figli si divertono un mondo”.



Prima di scivolare in Aquafan, Giuliacci ha fatto tappa anche a Oltremare Family Experience Park per ammirare delfini, wallaby, rapaci e l’area di Salva una specie dedicata al tema del rispetto dei mari e dei fiumi del mondo: “Da appassionato di scienza e ambiente noto che a Oltremare c’è una particolare attenzione a coinvolgere tutto il pubblico (dai bambini agli adulti) insegnando cose interessanti su animali e sul Pianeta ma divertendoli. Molto interessante”.