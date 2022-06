In vacanza a Torre Pedrera da 40 anni. E la figlia farà il viaggio di nozze a Rimini

Attualità

Rimini

| 15:49 - 17 Giugno 2022

Bruna Dutto (a sinistra).



Trascorrono ininterrottamente le proprie vacanze a Torre Pedrera dal 1980. La signora Bruna Dutto e la famiglia sono stati premiati dalla vicepresidente della provincia di Rimini Daniela De Leonardis e dal comitato turistico Torre Pedrera con il diploma "Amico speciale" di Rimini.



"Amo Torre Pedrera, per me come per mia figlia Giorgia e mia nipote Nicole, quando si parla di vacanze al mare si sottintende Torre Pedrera. Adesso poi è così bella e rinnovata, con un magnifico lungomare: è veramente sinonimo di vacanze e mare e non solo. Infatti mia figlia Giorgia passerà il suo viaggio di nozze il mese prossimo proprio a Torre Pedrera. Ormai è casa mia!", ha spiegato Bruna, come riportato in una breve nota dal comitato turistico di Torre Pedrera.