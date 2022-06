Parcheggi nella zona mare di Rimini, disponibili nuove aree: ecco quali

Attualità

Rimini

17 Giugno 2022





Sarà a disposizione da domani (sabato 18 giugno), a Rimini, l'area sosta per scooter e ciclomotori ricavata dalla riorganizzazione di piazzale Marvelli, allestita per accompagnare questa stagione estiva in concomitanza con la conclusione dei lavori dei tratti 2 e 3 del Parco del mare sud. Nei prossimi giorni invece sarà completato l'allestimento del parcheggio temporaneo che a regime ospiterà 88 posti auto e 287 posti moto. A disposizione di chi raggiunge la zona della marina anche i circa 120 stalli moto in via Notti di Cabiria, tra viale regina Elena e il Lungomare Murri (all'altezza dei bagni 44/46). Progressivamente saranno aperte le ulteriori aree di sosta per motorini, che consentiranno di avere tra piazzale Kennedy a piazzale Benedetto Croce complessivi 700 stalli circa.

Come noto, sarà invece disponibile alla fine di giugno la nuova area di sosta tra via Giuliani e via Fada, un parcheggio scambiatore di carattere temporaneo e gratuito a servizio della zona di Marina Centro e di Rimini sud. Il parcheggio - realizzato dal gruppo Conad titolare dell'area - sarà servito sette giorni su sette da collegamenti gratuiti (Shuttle mare dal lunedì alla domenica a cui si aggiunge il trenino nel fine settimana), servizi di bici e monopattini.

Per quanto riguarda la zona nord invece, sarà operativo da domani e per tutti i fine settimana il parcheggio Zambianchi in fondo a via Grazia Verenin, a Viserbella, che dispone di 200 posti auto.

Dalla scorsa settimana sono inoltre a disposizione gli 80 posti auto e 50 moto a Viserba, nel nuovo parcheggio realizzato da Rfi nell'area del centro studi a ridosso del nuovo sottopasso carrabile. Sarà invece disponibile dal mese di luglio il parcheggio temporaneo a fianco dei campi da calcio di San Giuliano mare, con una dotazione di circa 133 posti auto.



SHUTTLEMARE Sempre più utilizzato e apprezzato lo Shuttlemare, il servizio di trasporto a chiamata gratuito disponibile 7 giorni su 7, dalle 9 alle 21, per collegare la zona a monte della ferrovia ed alcuni parcheggi scambiatori con la spiaggia di Rimini. Proprio in considerazione dell'altissima richiesta, il Comune ha chiesto a Start Romagna di potenziare il servizio nel fine settimana, mettendo a disposizione una ulteriore navetta negli orari di maggior afflusso di richieste, oltre ad una implementazione dell'app Shotl, necessaria per prenotare lo shuttle, in modo da gestire meglio l'afflusso di richieste.