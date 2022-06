Anche Amarcord Rimini tra i miglior birrifici artigianali di Italia

Attualità

Rimini

| 14:45 - 17 Giugno 2022

Birra Amarcord di Rimini.



Proclamati i migliori birrifici artigianali italiani. Al Palazzo Comunale di Deruta oggi (venerdì 17 giugno) sono stati infatti annunciati i vincitori del premio Cerevisia 2022 al quale hanno partecipato 147 etichette da ogni parte d'Italia. Sono intervenuti alla cerimonia di proclamazione il sindaco Michele Toniaccini, Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria e del Banab, Banco nazionale d'assaggio delle birre, Paolo Fantozzi, vicepresidente, Ombretta Marconi, direttrice del Cerb, Centro di ricerca per l'eccellenza della birra, dell'Università degli studi di Perugia.



Il "Premio Cerevisia", concorso nazionale, è stato istituito dal Banab nato il 30 aprile del 2013 per volontà della Camera di commercio, della Regione Umbria, del Cerb, del Comune di Deruta e di AssoBirra, associazione dei birrai e dei maltatori. Nasce - è detto in una nota della Camera di commercio - quasi un decennio fa proprio per sostenere questo fenomeno, specie giovanile, affiancarlo nella sua crescita, assecondarlo nei percorsi di produzione ispirati alla qualità, in cui si fonde la tradizione brassicola italiana, con l'innovazione.



I VINCITORI Birrificio provincia 32 via dei Birrai Treviso, 4 Queens Brewery Campobasso, Anbra-Anonima brasseria aquilana L'Aquila, Birra Alfina Terni, Birra Amarcord Rimini, Birra Bro Terni, Birra Flea Perugia, Birra Piediluppolo Roma, Birra Puddu Oristano, Birrificio Altotevere Perugia, Birrificio Baladin Cuneo, Birrificio degli Ostuni Bari, Birrificio dell'Etna Catania, Birrificio F.lli Perugini Perugia, Birrificio Karma Caserta, Birrificio Prima Pietra Ascoli Piceno, Brewnerd Matera, Bruno Ribadi Catania, Centolitri Terni, Fabbrica della Birra Perugia, Fabbrica in Pedavena Belluno, Luxna Beer Roma, Mastri Birrai Umbri Perugia, Microbirrificio Artigianale Incanto Napoli, Mou Cantina Brassicola Roma, Rebeers Foggia, Rocca dei Conti Ragusa, Saragiolino Siena, Soralamà Torino, Theresianer Birra Italiana 1766 Treviso Zahrebeer Soc .Agr. Udine.