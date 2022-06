Un viaggio in bici tra Valmarecchia e Alto Savio per tre bike blogger tedeschi

Turismo

Rimini

| 14:27 - 17 Giugno 2022

I bike blogger tedeschi in visita a Rimini a Chiara Astolfi, presidente di Visit Romagna.





Terzo appuntamento stagionale con i Cycling Press Trip, promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, il Consorzio Terrabici e Visit Romagna, nell'ambito del progetto di marketing e comunicazione che promuove sui mercati esteri il cicloturismo in Emilia Romagna.



Ieri (giovedì 16 giugno) sono arrivati in Italia 3 noti bike blogger tedeschi coinvolti in una tre giorni di bike tour in gravel. Oliver Walter, ciclo-viaggiatore ed esperto di mondo gravel, sarà l'inviato anche per uno speciale "Via Romagna" e i colleghi Thomas Terbeck e Patrick Von Loringhen sono coinvolti in un ricco programma che prevede tre bike tour nell'entroterra romagnolo sul percorso di "Via Romagna", progetto di sistema nella cornice di Romagna Bike. Gli influencer risaliranno la Valmarecchia e successivamente la Valle del Savio fino a Bagno di Romagna, toccando la Ciclovia di San Vicinio.

Un'occasione unica per conoscere da vicino un'affascinante parte di questo percorso permamente di 476km che attraversa tutta la Romagna partendo da Comacchio.

Oggi (venerdì 17 giugno) una breve pausa a Rimini dove hanno incontrato Chiara Astolfi, direttore di Visit Romagna, hanno fotografato e registrato brevi video da divulgare sui loro profili social.