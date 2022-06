Spacciava cocaina al parco, fermato giovane pusher in bicicletta

Cronaca

Rimini

| 14:24 - 17 Giugno 2022

Cocaina (foto di repertorio).



Un altro spacciatore è stato scoperto e fermato dalla Polizia in un parco di Rimini. Ieri (giovedì 16 giugno), intorno alle 18.30, un cittadino di nazionalità albanese, in sella a una bicicletta, ha notato la pattuglia sul posto e ha cercato di invertire il senso di marcia al fine di evitare un controllo. La sua manovra è stata notata e il giovane fermato. Con sè aveva cocaina divisa in dosi e banconote ritenute il frutto dell'attività di spaccio, tutto sequestrato. Il giovane è stato così arrestato per spaccio e denunciato, in quanto risultato irregolare sul territorio nazionale.