A Bellaria-Igea Marina un'invasione di Lego per grandi e piccini

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 14:21 - 17 Giugno 2022

Foto di F. Mezzina.

<<La settimana dei bambini di Bellaria Igea Marina si conclude con una mostra dedicata al mattoncino più famoso al mondo per gli appassionati di tutte le età! >> spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi << Il riscontro della settimana finora è positivo, l’allestimento scenografico dei gonfiabili con le sfilate dei cosplay sta piacendo tanto, così come gli spettacoli diurni nei quatto punti sulle spiagge della città. Un’esperienza da riproporre ai nostri piccoli ospiti anche in futuro, del resto le informazioni ottenute dai dati del benchmark , indicano queste scelte. >>



L’iniziativa “Mattoncini a Bellaria Igea Marina”, organizzata da Romagna Lug in collaborazione con Fondazione Verdeblu, ben si inserisce all’interno del palinsesto eventi targato family, proponendo un’esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con mattoncini LEGO®. L’apertura è prevista, presso il Palazzo del Turismo (Via L.Da Vinci), da sabato 18 giugno ore 15.00 - 22.00 fino a domenica 19 giugno ore 10.00-19.00.

L’allestimento della mostra è curato da RomagnaLUG. I diorami, le MOC (creazioni personali) e le opere esposte sono tutte ideate e realizzate dai membri del gruppo; l’ingresso alla mostra è gratuito .

<<Siamo felici di riuscire a proporre ai visitatori e al pubblico appassionato di LEGO®, un’esposizione a due passi dal mare. Il Palazzo si trova proprio a poche decine di metri dalla spiaggia, ma è anche vicino al centro della città. >> prosegue con un invito da parte degli allestitori Lego: <<Prima di andare al mare o al ritorno dopo una giornata sotto l’ombrellone, prima o dopo l’aperitivo in compagnia dei vostri amici e familiari, prendetevi un pausa e soffermatevi ad ammirare le nostre opere. >>

L’area espositiva di oltre 50 metri lineari si svilupperà all’interno delle sale del Palazzo del Turismo: qui i visitatori potranno ammirare le più svariate creazioni realizzate con migliaia di mattoncini LEGO®, appartenenti a differenti tematiche e capaci di stupire ed incuriosire grandi e piccini. Solo per citare alcune delle opere esposte, troveranno spazio, oltre al diorama City comunitario, creazioni a tema Harry Potter e Jurassic World; altre opere esposte saranno a tema Space e medievale, i templi dell’età Greco/Romana, ed i Brickheadz. Non mancheranno poi i mosaici realizzati con i mattoncini colorati, e molte altre sorprese.

Adiacente al percorso espositivo sarà presente un’area vendita LEGO® specializzata, dove saranno presenti tutte le ultime novità LEGO®, set esclusivi, minifigures, abbigliamento e gadgets.



<<Sarà un'esplosione di colori, un vero inno alla gioia, particolarmente calzante e credo gradito in questo periodo, che rappresenta una vera e propria resilienza dopo le restrizioni e le paure che il covid ci ha fatto vivere.>> Conclude così Brunoangelo Galli, Assessore al Turismo di Bellaria Igea Marina. << Sarà una chiusura col botto per la settimana dei bambini, della quale andiamo davvero fieri e che ha rafforzato il nostro target family. Un grande regalo per i bambini che ci sceglieranno in questo weekend ed anche l'occasione per riscoprire il bambino che si nasconde in noi adulti!>>