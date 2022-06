Volley B2 femminile, Riccione: la regista sarà ancora Giulia Moltrasio

Sport

Riccione

| 14:01 - 17 Giugno 2022





Per la seconda stagione consecutiva spetterà ancora a Giulia Moltrasio il compito di guidare il Riccione Volley in cabina di regia, nella prima stagione del campionato Nazionale di serie B2.

Giulia è infatti il primo tassello del roster della formazione della Perla Verde 2022/2023.

In una squadra rinnovata, la permanenza di Moltrasio sarà la certezza da cui ripartire.

Queste le parole di Giulia: “Sono contenta della fiducia che la società ha riposto in me, per portare una serie nazionale a Riccione. Giuseppe (Presidente) e Sanzio (Direttore Sportivo) in particolare si sono rivelate bellissime persone oltre che attenti professionisti, mantenendo la passione per questo sport. Spero che tutto il settore giovanile possa avere come punto di riferimento la prima squadra e venga a sostenerci in palestra.”



Giulia Moltrasio, di Palermo classe 1996, questa la sua carriera da pallavolista:

-settore giovanile | Mauro Sport (PA)

-2017-2018 Volley Palermo - serie B2

-2018-2019 Hermaea Olbia - serie A2

-2019-2020 Hermaea Olbia - serie A2

-2020-2021 Volley Club Cesena - Serie B1

-2021-2022 Riccione Volley - Serie C

-2022-2023 Riccione Volley - Serie B2