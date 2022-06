Riccione, dieci giorni per avere la nuova giunta comunale

Attualità

Riccione

| 13:35 - 17 Giugno 2022

Daniela Angelini.





Parte da questa sera (venerdì 17 giugno) il conto alla rovescia per chiudere la giunta in tempi rapidi. Daniela Angelini, la neo sindaca di Riccione, è impegnata in questi primi giorni per i passaggi burocratici presso la sede comunale, ma conta di fare la squadra entro una decina di giorni.

"Partono da questa sera gli incontri con la coalizione – spiega la prima cittadina – Da oggi in poi iniziamo a pensare alla squadra. In queste ore sono molto impegnata in Municipio con il passaggio di consegne. Di nomi non posso ancora parlare. Quelli che stanno uscendo sulla stampa per il momento sono ipotesi un po' fantasiose visto che ancora non ne ho discusso con la coalizione che mi ha sostenuto. Ho convocato per questa sera il primo incontro e vorrei sciogliere il nodo sulla giunta in fretta. Non ho nomi in testa al momento, ma come ho sempre detto daremo spazio a persone competenti e motivate. Ma di certo sarà una decisione condivisa. Ci troveremo attorno ad un tavolo, discuteremo e decideremo insieme. Abbiamo bisogno di metterci a lavorare subito. Siamo nel pieno della stagione estiva ed è importante partire in fretta per poter dare risposte concrete alla comunità".

Daniela Angelini da ieri è entrata nel suo nuovo ufficio e ha incontrato in questi primi giorni la Segretaria Comunale Massara per espletare le pratiche burocratiche ed essere aggiornata sulle attività imminenti.

"Sono già stata diverse ore in municipio per cominciare a conoscere i dipendenti e mettermi subito a disposizione per le scadenze che incombono".