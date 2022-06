Ritorna il Montefeltro Festival: musicisti da tutto il mondo a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 13:30 - 17 Giugno 2022

Una passata edizione.

“Montefeltro Festival” è l’atteso appuntamento dedicato alla musica lirica, e torna dal 24 giugno a Novafeltria. Ogni estate dal 2005 "Voci nel Montefeltro" porta in Alta Valmarecchia il meglio del 'bel canto' mondiale. Artisti da tutto il mondo si danno appuntamento tra Novafeltria e zone limitrofe per studiare, confrontarsi ed esibirsi. Finalmente ritorna alla canonica formula del 2019, lasciandosi alle spalle due anni di edizioni ridotte. Si ricomincia con 21 eventi in meno di un mese, cinque diverse location, circa 100 musicisti.



CHI SIAMO L'Accademia Lirica "Voci nel Montefeltro" ha due divisioni principali: Accademia lirica di fonetica e dizione italiana per il belcanto, Montefeltro Festival, e due Experience: ProgettOperinfanzia e Operitivi d’essai. Ognuna di queste, singolarmente ed insieme alle Experience, ha come scopo non solo la conoscenza del belcanto in tutti i suoi aspetti, ma anche la sua divulgazione a vari livelli. Punto massimo di espressione sociale è il Montefeltro Festival che torna nel 2022 a colorare l'estate di Novafeltria e non solo.



Nel corso degli anni il Festival è diventato un punto di riferimento importantissimo per le tante scuole di lirica nel mondo. Nelle sue 19 edizioni ha ospitato circa 2000 giovani cantanti stranieri. Durante il periodo di studio gli artisti hanno modo di approfondire tanti argomenti, migliorare ed affinare le loro capacità e, infine, esibirsi davanti ad un numeroso pubblico attento, curioso e caloroso. I cantanti che partecipano al Festival infatti non vengono solo per studiare e per preparare le loro prossime esibizioni, ma anche per rendere partecipi i cittadini della loro arte. A momenti di approfondimento e studio si aggiungono infatti le esibizioni nei luoghi più suggestivi del territorio regionale. L'obiettivo del festival è anche quello di condividere con più persone possibili, l'Opera Lirica cercando di renderla comprensibile ed apprezzabile anche da chi non è particolarmente appassionato.

L'edizione 2022 partirà sabato 18 giugno con l'arrivo dei primi studenti direttamente dagli Stati Uniti. "La Musica Lirica" è il nome del gruppo che proporrà un programma di 5 settimane diretto dal soprano Brygida Bziukiewicz Kulig: produce 12 recite di 4 allestimenti operistici e 7 concerti.Il primo concerto del Festival è previsto il 24 giugno a Novafeltria con il "Gala della Musica Lirica".Da New York "Classic Lyric Arts Italy": un programma di 3 settimane diretto da Glenn Morton: produce 5 concerti per Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Pennabilli e Ravenna.Dal Giappone "Tsp in Italy": un programma di due settimane, diretto da Shintaro Kobayashi, che produce 3 concerti per Novafeltria, Pennabilli e San Marino Città.Da Londra "La Lingua del Canto": un programma di una settimana diretto da Diana Beckett che produce un concerto per Novafeltria.Il ricco programma di concerti ed eventi partirà, come detto, il 24 giugno e si concluderà il 22 luglio. Si svolgerà principalmente a Novafeltria ma toccherà anche Sant'Agata Feltria, Cattolica, Rimini, Santarcangelo ed Alfonsine. Sono previste opere singole e concerti con programmi diversificati. Spazio anche a momenti dedicati ai melomani di domani con "ProgettOperinfanzia" che il mattino del 7 e dell'8 luglio al Teatro Sociale, proporrà due diverse opere "raccontandole" anche ai bambini.Un momento speciale riguarderà anche Ivan Graziani con una serata dedicata proprio al cantautore di Novafeltria il 7 luglio al Parco intitolato all'artista. E poi gli operitivi d’essai a Novafeltria e a Santarcangelo con il cinvolgimento dei bar del centro trasformati un luoghi del melodramma con sorprese.Un progetto che abbraccia tutta l'Alta Valmarecchia e la città di Novafeltria che accoglierà gli studenti stranieri nel senso più completo del termine. I ragazzi saranno infatti ospiti in appartamenti, B&B e Hotel novafeltresi: un'occasione davvero speciale di integrazione, accoglienza e condivisione in nome dell'arte e della musica in un periodo storico in cui la mancanza di dialogo e le tensioni internazionali la fanno da padrone.