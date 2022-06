Rimini, cala consumo di frutta fresca: colpa della crisi, ma anche dei prodotti confezionati

Attualità

Rimini

12:48 - 17 Giugno 2022

Gianni Indino.





Gianni Indino, in veste di presidente del Centro Agro Alimentare Riminese, lancia l'allarme sul calo di consumo di frutta fresca, da parte dei riminesi. Colpa dell'incremento dei costi di produzione (materie prime, carburante, imballaggi), a causa delle conseguenze economiche e della forte siccità, colpa dell'inflazione che fa diminuire il potere d'acquisto delle famiglie; ma, come evidenzia in una nota, anche per una "cattiva" abitudine delle famiglie riminesi che andrebbe contrastata: l'uso di prodotti confezionati. "La vita frenetica a cui siamo abituati induce a privilegiare l’acquisto di prodotti confezionati e già pronti all’uso, lasciando indietro i prodotti freschi", commenta il n.1 del Caar. Così serve un'opera di sensibilizzazione verso le famiglie "affinché tornino ad acquistare prodotti a km zero, a filiera corta e l’ortofrutta di qualità". "Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio dove queste eccellenze sono abbondanti e sta a noi sfruttare questa opportunità", evidenzia Indino, che chiosa: "Tutti insieme, famiglie, scuola, produttori, commercianti, possiamo fare molto per riportare un adeguato apporto di frutta sulle nostre tavole e recuperare il calo di consumi che si sta palesando da qualche mese. Ne gioverà in primis la nostra salute, ma anche l’economia del territorio legata fortemente alla produzione di frutta di alta qualità”.