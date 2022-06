Rimini Calcio, sfuma il difensore Ferri: va al Trento. S.Donato Tavarnelle: il mister è Magrini

Sport

Rimini

| 12:43 - 17 Giugno 2022

Lamberto Magrini.

Quello che sembrava per il Rimini un affare ormai fatto, è sfumato. Il difensore del Fiorenzuola Luca Ferri, si è accasato al Trento con un contratto biennale.

Il San Donato Tavarnelle ha ndividuato nella figura di Lamberto Magrini l’allenatore della prima squadra per il San Donato Tavarnelle nella stagione 2022 – 2023 in Lega Pro. La prima nei professionisti per questa società giallo blu, la quale ha cambiato ufficialmente e storicamente la sua ragione sociale.

Lamberto Magrini, classe 1961, nato a Magione, vanta un lungo curriculum come allenatore soprattutrto tra i dilettanti e negli ultimi anni in C al Grosseto. La sua prima esperienza in panchina risale al 1997 – 1998 con il San Gimignano, proseguendo poi con Castelfiorentino, Poggibonsi, Grosseto, Matera, Cagliese, Orvietana, Fano, Gavorrano, Foligno, Bastia, Recanatese e Massese. Prende il posto di Paolo Indiani accasatosi all'Arezzo, in serie D.

Il vice allenatore della prima squadra sarà Daniele Buzzegoli, il quale, dopo aver lasciato il calcio giocato, proseguirà il suo rapporto con i colori giallo blu in questa veste.

Uno dei primi rinforzi potrebbe essere il difensore centrale Matteo Gorelli, classe '91, ex Grosseto e ben conosciuto da mister Magrini.

La squadra toscana giocherà le partite interne nello stadio di Montevarchi, interamente in erba naturale: terminata la ristrutturazione conterrà oltre tremila spettatori.