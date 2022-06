Altri due quad e sei e-bike per la Polizia Locale di Rimini per il controllo della spiaggia

Attualità

Rimini

| 12:29 - 17 Giugno 2022

I due nuovo quad.

Sale a 4 in tutto il numero di quad in dotazione alla Polizia Locale, in questi giorni infatti sono arrivate in comando 2 nuove moto a 4 ruote motrici, che si aggiungono alle 2 già in funzione per i servizi di presidio del territorio, in particolare destinati al controllo delle zone dell’arenile e dei parchi pubblici.



Si tratta di mezzi speciali a quattro ruote motrici che già da diverse stagioni sono utilizzati dagli agenti della Polizia Locale per il controllo dell’arenile. Mezzi che si rivelano particolarmente utili nel contrasto all’abusivismo commerciale, un’attività che negli ultimi anni ha portato ottimi risultati in termini di riduzione del fenomeno, andando in particolare a sradicare la presenza sulle spiagge dei mercatini fissi e con una netta diminuzione della merce contraffatta in vendita. Un’attività di contrasto che è pronta a ripartire già nella seconda metà del mese di maggio.



Un allargamento del parco mezzi con mezzi speciali, fatto anche in vista dei servizi di pattugliamento previsti non solo nell’arenile ma anche nelle aree verdi e negli spazi riqualificati del Parco del Mare, che include anche il recente acquisto delle bici elettriche con le quali nel corso dell’estate il personale della Polizia Locale potrà spostarsi nelle aree pedonali sfruttando i mezzi ecologici a trazione elettrica. Sei nuove e-bike di tipo ‘folding fat’, che per caratteristiche si prestano ad affrontare ogni tipo di terreno, sia sabbioso sia sterrato e che dunque consentirà alla coppia di agenti impiegata nel servizio sul Parco del mare e nei parchi cittadini di spostarsi agevolmente. Oltre ad essere un’attività di presidio, questo modello di servizio sarà anche di supporto ai turisti.