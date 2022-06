Gino Vignali presenta il suo libro a Rimini con Paolo Cevoli

Eventi

Rimini

| 12:09 - 17 Giugno 2022

Gino Vignali.

Un giallista di fama e un personaggio che è divenuto un'icona della Romagna. Quando erano insieme a Zelig uno stava dietro le quinte, l'altro provocava spasimi di risate. Sono Gino Vignali e Paolo Cevoli. Insieme si ritrovano sabato 18 giugno alle 17.30 a Rimini alla Chesa de Vein (via Dante, 18) per la presentazione dell'ultima fatica letteraria di Gino Vignali, "I milanesi si innamorano il sabato" (Solferino editore).



Per Vignali la presenza a Rimini è come un ritorno a casa vista l'ambientazione di quattro libri gialli nella città felliniana con protagonista il vicequestore Costanza Confalonieri Bonnet. Questa volta l'ambientazione è la città ambrosiana al centro di un intrigo dove nulla è come sembra.



L'ingresso alla presentazione è libero.





Gino Vignali. Con l'amico Michele Mozzati forma la celebre coppia Gino&Michele: tra le tante attività, hanno partecipato alla nascita del cabaret Zelig e sono gli editori dell'agenda Smemoranda. Dopo i vari libri scritti con Michele, Gino ha esordito come giallista con Solferino in una serie di romanzi tutti ambientati a Rimini: La chiave di tutto (2018), Ci vuole orecchio (2019), La notte rosa (2019) e Come la grandine (2021).