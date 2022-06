Cronaca

Rimini

| 12:02 - 17 Giugno 2022

Il mezzo finito fuori strada.

Un camioncino della raccolta rifiuti è finito fuori strada nella mattinata di oggi, venerdì 17 giugno, a Rivazzurra di Rimini. Il conducente, stava percorrendo la statale 16 quando, arrivato a una rotonda, probabilmente per evitare l'impatto con un altro mezzo, è andato dritto finendo contro il guardrail. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il mezzo. Illeso il conducente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.