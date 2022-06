Montescudo Montecolombo celebra mietitura e trebbiatura del grano

Eventi

Montescudo-Montecolombo

| 11:31 - 17 Giugno 2022

Trebbiatura.

“Giugno è tempo di trebbiare” è il titolo dell’evento che si svolgerà, domenica 19 giugno, al Museo Etnografico di Valliano (Comune di Montescudo Monte Colombo), a partire dalle ore 16.30.



Un pomeriggio/sera all’insegna della convivialità, aspetto importante che si ritrovava proprio nel momento del raccolto del grano. Mietitura e trebbiatura erano, infatti, le fasi conclusive del ciclo del grano, quando le spighe venivano tagliate e poi trebbiate, quando cioè si separava la pianta dal chicco di grano. Era un lavoro di aiuto reciproco, a conclusione del quale si festeggiava, mangiando, cantando, danzando: significava che il raccolto era stato abbondante.



Così sarà a Valliano, dove assisteremo alla mietitura e alla trebbiatura come si faceva una volta, con le falci e la trebbiatrice meccanica, degustando prodotti locali; per i più piccoli letture di albi illustrati sotto l’ombra degli alberi.



La festa continua la sera, con cena presso il ristornate Zì Teresa, a pochi passi dal museo e per concludere al meglio la giornata, alle ore 21 – presso il Teatro Rosaspina di Montescudo – il gruppo I Gatti rossi ci accompagnerà in un viaggio dalle colline al mare, attraverso canzoni, immagini, ricordi, con il concerto/spettacolo Come le canne al vento.