Le Frecce Tricolori in volo sul Bagno Tiki 26 di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:59 - 17 Giugno 2022

La spiaggia di Rimini dall'alto.

Giovedì 16 durante le prove dell'esibizione, le Frecce Tricolori hanno sorvolato la zona della spiaggia di Rimini. Il mitico bagnino Gabriele Pagliarani ha ricevuto una telefonata da alcuni amici impegnati nelle prove. Per la giornata era previsto un sorvolo per rettificare i punti necessari per lo svolgimento dello spettacolo. In tarda mattinata i 10 pony si sono presentati sopra il bagno Tiki 26 per prendere i punti di riferimento e per salutare e ringraziare Gabriele e tutto lo staff del Tiki 26 con un movimento d'ali da parte del Solista.