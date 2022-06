Rimini, punta la pistola al petto della moglie, condannato 46enne

Cronaca

Rimini

| 10:24 - 17 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

Aveva puntato una pistola al petto della moglie, urlando "se non mi dai i soldi ti sparo". Dopo averla picchiata, rompendole un sopracciglio, l'aveva presa per un braccio e trascinata fuori dal balcone con l'arma in mano. E' stato un calvario durato sette anni, quello a cui un 46enne, siciliano, ha sottoposto la moglie e per il quale è stato condannato a otto anni di reclusione, 9.000 euro di multa, più pene accessorie e risarcimento alla parte civile. La sentenza è stata emessa dal Tribunale collegiale di Rimini presieduto dal giudice Adriana Cosenza. Il pubblico ministero Davide Ercolani aveva chiesto una condanna per maltrattamenti in famiglia e rapina, a 10 anni di reclusione. Il 46enne è in carcere da quando le indagini dei carabinieri della caserma di Miramare erano arrivate a una svolta nel marzo dello scorso anno. La donna infatti, dopo l'ennesima aggressione, era riuscita a fuggire di casa per raccontare ai carabinieri le percosse e le aggressioni subite nel corso degli anni. Tra gli episodi più brutali, quando l'uomo le aveva puntato la pistola al petto per farsi consegnare del denaro. Per quel fatto il 46enne, difeso dall'avvocato Liana Lotti, è stato condannato anche per rapina. La parte civile era invece rappresentata dall'avvocato Veronica Magnani.







(Ansa)