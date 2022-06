Rimini: la polizia mostra in fiera il robot per disinnescare un ordigno

Attualità

Rimini

| 09:54 - 17 Giugno 2022

Il Nucleo Artificieri.

Dal 16 al 18 Giugno alla Fiera di Rimini si terrà We Make Future, un Festival incentrato sull’innovazione digitale.

La progressione della tecnologia è un tema sempre più attuale, proprio perchè permette alla società di poter vivere e creare un futuro migliore. In questo evento verranno affrontati i temi più rilevanti riguardanti la nostra società e il nostro tempo, mettendo in rilievo le intelligenze artificiali.

In questa occasione è stato richiesto l’intervento della Polizia di Stato che sarà presente con il Nucleo Artificieri e la Polizia Postale. Nello specifico verrà data dimostrazione al pubblico della capacità del robot del Nucleo Artificieri, in grado di disinnescare un ordigno. Si tratta di un robot cingolato dotato di telecamera e di un cannone spara acqua. Permette ai poliziotti di operare in sicurezza, sostituendosi a loro, senza correre rischi. E’ comandato a distanza con un telecomando, riuscendo a muoversi in ambienti angusti.

La Polizia Postale, invece, grazie alla presenza del Truck Multimediale e del personale qualificato evidenzierà argomenti riguardanti i reati commessi su internet. Nella sostanza gli operatori, grazie alle loro competenze tecniche, illustreranno ai cittadini i reati configurabili tramite la rete, tramite i social network, trattando temi come le truffe on-line, le estorsioni sessuali e il Revenge Porne (condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite Internet), ormai diventato molto frequente.