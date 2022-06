Basket A2, il vice coach Brugè: 'Le parti fisica ed emotiva sono le più importanti'

Sport

Rimini

| 02:14 - 17 Giugno 2022

Simone Brugè (Foto De Luigi).

Venerdì alle 20,30 palla a due di gara3 della finale playoff al Flaminio tra Rimini e Roseto. Con una vittoria sarà A2 per Rimini che ha vinto il doppio confronto n terra abuzzese.



Simone Brugè, vice coach di RivieraBanca. Ci sono ancora considerazioni di campo da fare? Oppure domani sera conterà solo la straordinarietà dell'evento?



"Il tempo per stravolgere è poco, si fanno 2-3 aggiustamenti e nulla di più. La parte emotiva è importante, quella fisica ancora di più considerato che la stagione è partita il 16 agosto e adesso fa veramente caldo.

Ora dobbiamo raccogliere tutto ciò che abbiamo seminato durante l'anno, questa è la parte più bella della stagione per giocatori e staff tecnico perchè il palazzetto si riempie e la posta in palio è alta.

Dobbiamo giocare questa Gara 3 come se fosse una Gara 5: siamo stati molto bravi a vincere due volte a Roseto e strappare il fattore campo, però ora pensiamo solamente alla partita di domani sera."



Marco Arrigoni, dopo quattro partite fuori casa (più di due settimane) si torna al Flaminio. Ti aspettavi di arrivarci in questa situazione così favorevole?

"Onestamente non pensavo di tornare qui sul 2-0, però ero convinto che almeno una partita potevamo vincerla a Roseto perchè le ultime due gare contro Faenza ci hanno dato una consapevolezza importante.

Nonostante loro fossero decimati hanno giocato una grande pallacanestro, per vincere noi abbiamo dovuto superarci e compattarci ulteriormente, questo ci ha permesso di arrivare a Roseto estremamente pronti.

Non dobbiamo farci distrarre, però, dal 2-0 perchè così come noi abbiamo vinto in casa loro potrebbe succedere il contrario: bisogna giocare con estrema attenzione senza pensare a quello che potrebbe succedere dopo."



Simone Brugè, c'è il rischio dell'appagamento? Se sì, come si combatte?

"Noi abbiamo imparato dai nostri errori: dopo la vittoria in Gara 1 contro Faenza, viste le circostanze, era normale un calo e l'abbiamo pagato, non vogliamo che succeda di nuovo una cosa di questo tipo.

Abbiamo tanta fame e voglia, sappiamo che ci sarà un Flaminio stracarico quindi dobbiamo giocare una grandissima partita per i nostri tifosi."



Marco Arrigoni, i tifosi riminesi sognano il ritorno in A2 dopo più di dieci anni. Quanto sentite forte questo slancio da parte dell'ambiente biancorosso?

"Credo che si senta molto, la città è veramente in fermento e si vede andando in giro: gli appassionati di pallacanestro domani sera ci saranno e vogliono esserci per darci un'ultima spinta.

Noi, però, dobbiamo rimanere concentrati e non farci distrarre: manca ancora una partita, finchè non suona l'ultima sirena bisogna restare attenti."



Simone Brugè, si preannuncia un Flaminio tutto esaurito.

"Ho la pelle d'oca, per un riminese è una cosa incredibile: io la vivo a 360 gradi perchè sono riminese e la sento tantissimo.

Voglio ringraziare i tifosi perchè sono venuti in tantissimi a Roseto, non una trasferta semplice, ed erano più rumorosi del pubblico di Faenza al PalaCattani durante la semifinale; alcuni sono venuti anche a Taranto, questo fa capire l'attaccamento che c'è nei confronti della squadra."



Marco Arrigoni, ti aspettavi così tanto seguito e coinvolgimento da parte del pubblico riminese quando sei arrivato?

"In realtà sì, già l'estate scorsa quando parlavo col DS Davide Turci mi era stato preannunciato che la squadra avrebbe avuto un pubblico importante; inoltre avevo già giocato qui diverse volte ed avevo visto un Flaminio caldo.

Siamo stati bravi quest'anno a creare ancora più seguito vincendo ed arrivando a questo punto, speriamo ci sia il Flaminio pieno domani: vogliamo regalare ai tifosi riminesi questa gioia che aspettano da tanto, per noi giocatori sarebbe motivo di grande orgoglio conquistare la promozione."