Crolla a terra in strada nei pressi della fermata del bus: è gravissimo

| 16:59 - 16 Giugno 2022

Colto da un malore improvviso, mentre passeggia lungo viale Ortigara a San Giuliano Mare di Rimini, si è accasciato al suolo. Alcuni passanti lo hanno trovato riverso sull’asfalto e hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze, richiedendo l’intervento dei soccorritori. L’uomo, un turista di cui al momento non si conoscono le generalità, aveva infatti perso conoscenza.



L’allarme è scattato poco dopo le 16.30 di giovedì (16 giugno). Sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza, un’automedica e una pattuglia della Polizia di Stato. L'uomo, vittima di un attacco cardiaco, è stato rianimato a lungo dai sanitari del 118, poi caricato a bordo dell’ambulanza, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto critiche.