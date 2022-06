Covid Rimini: boom di casi, 315. Due nuovi ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:05 - 16 Giugno 2022

Bollettino Covid 16 giugno 2022.



Nel riminese si registra un nuovo picco estivo dei contagi da Sars-CoV-2: 315. In settimana finora sono stati 904, una settimana fa erano stati 419 (+54%). I ricoveri in terapia intensiva salgono da 1 a 3, non si registrano decessi.



In regione in totale sono 5 i decessi, mentre i ricoveri in terapia intensiva salgono a 28, a fronte di due dimissioni e cinque nuovi ricoveri. Nei reparti Covid si sale a 687 (+15). Nelle ultime 48 ore i contagi sono stati 6347. Ieri infatti non erano stati comunicati "per problemi legati all'aggiornamento della piattaforma informatica" i nuovi positivi delle province di Piacenza, Parma e il circondario Imolese, aggiunti invece nel bollettino odierno.