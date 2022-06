Pallanuoto, Pol. Valmar: una stagione super positiva tra passione, sacrificio e chilometri

Sport

Novafeltria

| 12:12 - 19 Giugno 2022

Valmar Pallanuoto.

di Nicola Guerra



Si è da poco conclusa la stagione sportiva della Polisportiva Valmar - Pallanuoto, fiore all'occhiello e bellissima realtà di paese che da oltre 30 anni permette la pratica di questo sport olimpico a tanti giovani della Valmarecchia. Tutto questo è possibile grazie all'instancabile passione di chi da anni segue costantemente questo progetto con anima e corpo, il Presidente Gilberto Ferranti.



Il bilancio 2021/22 della Prima Squadra, che partecipa al Campionato Uisp Regionale Emilia-Romagna (girone Romagna) è davvero positivo: la formazione allenata da Daniele Sammaritani si è arresa solamente in semifinale playoff contro Codigoro (FE). Risultati che sono andati ben oltre le aspettative di inizio anno considerando la bassa età media del collettivo (tanti i giovani di 17/18 anni).



La chiave del successo, neanche a dirlo, sta tutta nell'affiatamento e nell'unione di questi ragazzi che ogni settimana (non importa che sia mercoledì o domenica) si ritrovano anche ad affrontare trasferte non proprio 'comode'. E allora via, a scuola o a lavoro che sia, con il borsone sempre pronto per macinare tutti insieme i chilometri che li separano dalle più disparate piscine della regione. I ragazzi però, rispondono sempre "presente!".



Questo progetto, così incentrato sui giovani, inoltre, non vuole affatto fermarsi: partirà da settembre - ci informa la società - il "reclutamento" per nuovi pallanuotisti: attività di prova aperte a chiunque (anche ai 'non giovani') voglia mettersi in gioco e cimentarsi con la palla in acqua.



Posti aperti per fare sport sia in Prima Squadra sia nelle categorie giovanili allenate da Amos Giovagnoli.



Per tutte le info: Pagina Facebook



Nella foto:

Allenatore: Sammaritani Daniele

In prima fila: Semprini Francesco, Bartolini Amedeo, Sabba Samuele, Corelli Michele, Semprini Nicolò, Ferranti Giacomo (cap.)

In seconda fila: Menghini Thomas, Giannini Emiliano, Cangini Mattia, De Marini Amedeo, Pavani Michele, Andreani Tiziano, Cima Davide, Monaldi Giulio

Mancante: Luca Pirillo

Allenatore delle giovanili: Amos Giovagnoli