Bellaria, dalla cocaina in auto alla perquisizione in casa. Arrestato

| 07:46 - 17 Giugno 2022

Carabinieri fermano un'auto, trovati con la droga. Foto di repertorio.

I Carabinieri di Bellaria durante un controllo hanno fermato un'auto con all'interno due persone. E' successo mercoledì pomeriggio. Uno di loro ha consegnato immediatamente ai militari una busta con 5 grammi di cocaina.

I Carabinieri hanno così perquisito le abitazioni dei due. Nella casa del giovane che aveva consegnato la busta, non è stato trovato nulla. Nell'altra invece è saltata fuori una bustina con dentro 700 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Così per l'uomo, uno straniero 41enne, sono scattate le manette. Processato per direttissima ha dichiarato di aver ricevuto quella busta in consegna da un amico e di non conoscerne il contenuto. Il fermo è stato convalidato con obbligo di dimora in attesa del processo con rito abbreviato.

Per l'amico invece è scattata una segnalazione alla Prefettura come assuntore.