Raduno Mercedes Slk e Slc a Rimini e San Leo

Eventi

Rimini

| 15:08 - 16 Giugno 2022

I possessori di Mercedes Slk e Slc faranno una carovana tra le strade di Rimini e il borgo di San Leo, passando per San Marino.

Il gruppo automobilistico Slk & Slc Squad Italia ha organizzato un raduno con i propri membri nella città di Rimini e San Marino. Il raduno avrà luogo nelle date 18 e 19 Giugno e prevede un incontro conviviale tra possessori di Mercedes Slk e Slc che faranno una carovana tra le strade di Rimini e il borgo di San Leo, passando per la repubblica di San Marino. Per l’occasione è stata invitata l’associazione italiana X-Fragile per realizzare una motor therapy presso l’ampio parcheggio dell’hotel Quo Vadis di Rimini.