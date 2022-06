Al Meni e Frecce Tricolori: come cambia la viabilità a Rimini

Attualità

Rimini

| 15:04 - 16 Giugno 2022

Al Meni, il circo degli chef.



Per consentire il regolare svolgersi della manifestazione Al Meni, che si svolgerà in Piazzale Fellini nelle giornate del 18 e 19 giugno, sono state disposte alcune limitazioni alla circolazione stradale nel comune di Rimini.



A partire dall'inizio di questa settimana, fino alle ore 12 di mercoledì 22 giugno, è stata disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare, di tutta l'area della rotonda del Grand Hotel. Limitazione alla circolazione a cui si aggiungono quelle: di viale Beccadelli (tratto compreso dal Viale Vespucci al Lungomare Tintori); del Lungomare Tintori (tratto compreso da Via Beccadelli a Via Bianchi); del viale Colombo (tratto compreso dalle Vie Bianchi/Cappellini alla Rotonda Grand Hotel). Il divieto di transito in queste vie è esteso anche alla sosta ed è sempre escluso ai mezzi autorizzati, quelli della polizia e di soccorso o comunque in servizio di emergenza. Oltre a queste disposizioni è stato creato un senso unico di marcia sulla via Bianchi Alberto (Già Via Cappellini), nel tratto dal Viale Colombo al Lungomare Tintori, con direzione di marcia consentita monte/mare; e un doppio senso di marcia invece, solo ai veicoli autorizzati, sulla via Beccadelli, nel tratto dal Viale Vespucci al Lungomare Tintori.



In riferimento alla manifestazione delle Frecce Tricolori, l'unica limitazione, attiva solo nel pomeriggio di sabato 18 giugno, riguarderà infatti le due stradine di Piazza Kennedy, perpendicolari al mare, che collegano il lungomare alla via Vespucci. Per entrambe, a partire dal primo pomeriggio fino al termine della manifestazione (circa le 18,30), non sarà consentito il traffico veicolare, ad esclusione dei residenti degli Alberghi.



Per entrambi gli eventi saranno operative diverse squadre di Polizia Locale per oltre 20 agenti, che copriranno tutte le intersezioni interessate, in particolari: Beccadelli / Vespucci; Bianchi/Colombo; Principe Amedeo/ Perseo; Destra del Porto / Perseo; oltre chiaramente a piazzale Marvelli e piazzale Kennedy. Nella zona poi saranno in servizio anche altri 4 agenti in motocicletta, con il compito di assistere i colleghi agli incroci, per eventuali problematiche sulla viabilità.