Noleggio barche: una delle vacanze più amate dagli italiani

Attualità

Nazionale

14:27 - 16 Giugno 2022

Foto di repertorio.

Italiani popolo di navigatori, si dice. Con il mare che circonda gran parte dell'Italia, e la presenza di laghi navigabili da nord a sud, le vacanze in barca sono sempre più amate dagli italiani. Il settore del noleggio barche è in crescita: lo studio di Confindustria Nautica presentato al Salone Nautico del 2021 indica un aumento superiore al 23% nel fatturato globale.

L'Italia si trova al primo posto per quanto riguarda i superyacht, ma tutto il settore, e in particolare il turismo nautico, resta tra i primi posti quando si tratta di fare una vacanza. Il modo più diffuso per andare in barca in Italia è il noleggio, di una barca a vela o di una barca a motore.

Ci sono tantissime modalità per noleggiare una barca, e il mercato è molto segmentato, offrendo proposte diversificate in base al budget, all'itinerario, alla grandezza della barca e al numero di persone.

Se hai deciso anche tu di esplorare l'Italia dal mare, forse ti stai chiedendo se sia meglio noleggiare una barca a vela o una barca a motore. Scopriamo insieme le differenze.





È meglio noleggiare una barca a vela o a motore?



Come scegliere il sito web giusto per noleggiare la tua barca online

Le barche a motore, come gli yacht e i motoscafi, sono adatti a chi ama le vacanze dinamiche, la velocità, e vuole vedere più posti nel minor tempo possibile. Si tratta quindi di una scelta dedicata a chi ama scoprire cose nuove e magari ha poco tempo, e a chi ama il brivido adrenalinico della velocità.Inoltre, la barca a motore, senza l’ingombro della vela e di tutte le attrezzature necessarie, in generale è più spaziosa, sia all'esterno che nelle cabine. Il noleggio di una barca a vela, invece, è la scelta ideale per una vacanza rilassante, sinonimo di libertà, di contatto stretto con la natura, e soprattutto di emozioni e di un diverso valore del tempo.Dai catamarani alle barche più piccole, la vela permette di godersi soprattutto le traversate, di dedicarsi ad attività più rilassanti, come ad esempio la pesca e la lettura in barca, ma anche di imparare qualcosa su come si manovrano le vele.Infine, in generale il noleggio di una barca a motore ha un costo più alto rispetto alla barca a vela, anche se ormai è possibile trovare pacchetti personalizzati per tutte le tasche.Le vacanze a vela nel 2020 hanno avuto una grande crescita, soprattutto perché è possibile fare un’esperienza lontana dalla folla, ma anche grazie alla presenza di piattaforme dedicate ad affittare yacht o a noleggiare uno yacht , organizzate al meglio per mettere in contatto gli armatori, i proprietari di barche e i potenziali clienti. Oggi c'è un’ampia concorrenza: basta digitare “noleggio barca” sul web per avere tanti risultati.Ma come si sceglie la piattaforma migliore per avere un servizio davvero soddisfacente? Le piattaforme più cliccate mettono in contatto i privati per noleggiare le barche, con interfacce molto semplici da utilizzare, date di prenotazione sempre aggiornate, e soprattutto prezzi in chiaro.È possibile affittare barche in qualsiasi parte d'Italia, e si può scegliere la durata della vacanza: ad esempio, da un weekend fino a un mese. I siti web più affidabili sono quelli che ricevono recensioni positive, che permettono di personalizzare non soltanto il tipo di barca e la durata della vacanza, ma che offrono anche una serie di servizi accessori come, ad esempio, la presenza dello skipper, la scelta del menù, il costo di eventuali transfer e di escursioni.