Rimini una città a misura di bimbo: 83 le aree giochi

Attualità

Rimini

| 14:24 - 16 Giugno 2022

Parco giochi di piazzale Fellini.

In una nota, l'amministrazione comunale di Rimini fa il punto sulle aree gioco presenti in parchi e zone verdi della città: 83, 20 riqualificate negli ultimi due anni, per un investimento di 450.000 euro.



Le sette più grandi si trovano al Parco XXV Aprile (parco Marecchia), al Parco Fellini, al Parco Papa G.Paolo II (Ex Cava), al Parco Briolini, al Parco Spina Verde (Miramare), al Parco Fabbri, al Parco Elvis Presley (Viserba) e al Parco Peter Pan (Gaiofana).



Quella al Parco Fellini si intitola "Tutti a bordo", realizzata nel segno della inclusività a seguito di una progettazione partecipata. Distribuita lungo superficie di circa 1500 mq, è facilmente riconoscibile per il suo scivolo a forma di drago marino che la caratterizza. Perché fosse priva di barriere architettoniche, sono stati installati giochi il più possibile accessibili e fruibili da parte di tutti i bambini a partire dal montaggio di rampe accessibili da qualsiasi utente: dagli ipovedenti a chi ha la carrozzina, da chi ama correre velocemente o saltare.



"Un grande lavoro in tal senso verrà effettuato anche al Parco del Mare, dove è in progetto la realizzazione di tre aree gioco dotate di attrezzature finalizzate allo svolgimento di attività ludico ricreative e integrate con il sistema delle zone verdi alberate - spiega l'amministrazione comunale - strutture innovative e spiccatamente creative con componenti architettoniche che traggono spunto dalle filastrocche di Gianni Rodari, uno dei più grandi pedagogisti di tutti i tempi, il cui immaginario e la cui fantasia fanno da filo conduttore alla progettazione e alla realizzazione di questi tre diversi spazi destinati ai bimbi e ai ragazzi e pensati per essere accessibili a tutti".



Dalla "Foresta del mare" che sarà costruita sul Lungomare Tintori, la quale sarà completamente immersa nel verde e metterà a disposizione altalene, alberi-fontana, tunnel di arrampicata e oblò, alla 'Stazione del mare e il "vagone di Luglio" che sarà collocata all'inizio del Lungomare Murri lungo la passeggiata pedonale pavimentata in gres all'interno di una specifica area con la conformazione di una 'sardina' dove si ergeranno strutture gioco a forma di treni.



Ci sarà poi "Il girotondo di tutto il mondo", il quale potrà contare su una superficie pari a 160 mq. Qui sarà possibile trovare una serie di creazioni ludiche che hanno l'obiettivo di stimolare la reciprocità e l'interazione tra i bambini attraverso delle opere che implicano movimenti come dover saltare, mettersi alla prova con equilibrismi, scalare, scivolare e così via. "Una riqualificazione, quella del Parco del Mare, che oltre a offrire spazi dedicati al fitness e allo sport outdoor, con le sue variegate palestre a cielo aperto, garantirà anche ai bimbi, compresi quelli in età prescolare, la possibilità di vivere il frontmare riminese appieno, usufruendo dei suoi spazi e beneficiando dell'aria di mare", puntualizzano da palazzo Garampi. "Al Parco del Mare, le aree gioco sono state pensate e pianificate perché possano essere fruibili e vivibili da qualsiasi bimbo, secondo un concetto ben preciso: quello di crescere insieme", spiega l'assessore Mattia Morolli, che conclude: "Come Comune di Rimini stiamo investendo sempre di più per la creazione di opere inclusive e per offrire ai più piccoli degli spazi funzionali al loro divertimento e benessere".