Rimini, al via lavori in via XX Settembre: 'Il cantiere convivrà con le tante attività della zona'

Attualità

Rimini

| 13:53 - 16 Giugno 2022

Via XX Settembre a Rimini.



Da lunedì prossimo (20 giugno) a Rimini partiranno i lavori di riqualificazione dei marciapiedi lato mare e lato monte di via XX Settembre. L'intervento, finanziato da 662.000 euro (595.800 dalla regione), spiega l'amministrazione comunale, "va a completare le opere già realizzate nei mesi scorsi" e "sarà realizzato a stralci funzionali in modo da rendere più agevole la convivenza delle attività del cantiere con quella dei diversi pubblici esercizi e negozi presenti lungo la via".



Il progetto, presentato ieri (mercoledì 15 giugno) agli operatori e ai commercianti del Borgo San Giovanni. dagli assessori alla mobilità e ai lavori pubblici Roberta Frisoni e Mattia Morolli, partirà dal marciapiede lato mare, interessando il tratto tra l'incrocio di via Tripoli e vicolo San Giovanni. A seguire si procederà per il tratto tra vicolo San Giovanni e vicolo San Gregorio e infine per il tratto tra via San Gregorio e l'Arco d'Augusto. Schema che sarà replicato sul marciapiede lato monte, dove è in via di completamento la sostituzione della condotta del gas e degli allacciamenti privati, a cura di Adrigas.



Durante tutta la durata dei lavori, che saranno eseguiti con la supervisione della Soprintendenza per quanto riguarda l'attività di scavo iniziale, sarà garantito l'accesso alle attività presenti.



L'intervento non riguarda la pista ciclabile, che però potrà essere temporaneamente utilizzata come area di cantiere limitatamente al tratto interessato dai lavori.



Nel dettaglio, i marciapiedi saranno ricostruiti mantenendo le stesse dimensioni di quelle attuali, ma cambieranno i materiali utilizzati: al materiale architettonico sarà alternato l'utilizzo della pietra, la pietra servirà a ridisegnare gli spazi davanti al sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista e sui marciapiedi esistenti di quello che era l'antico ponte romano sul fiume Ausa di fronte all'Arco di Augusto. I materiali sono scelti in accordo con la Soprintendenza, di tipologia e formato coerente con le pavimentazioni che caratterizzano il centro storico e utilizzati per l'anello delle nuove piazze. Per tutto il fronte della chiesa si prevede una piazza rialzata, a creare un sagrato che sarà studiato e arredato tenendo conto dei caratteri identitari e storiografici del borgo. Il progetto infine sarà completato con nuovi arredi in corten, come panchine, stalli per le biciclette, griglie salva-piante intorno alle alberature.