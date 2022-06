Elezioni Riccione, Lega: 'troppe schede bianche, forse chiediamo riconteggio'

Attualità

Riccione

| 13:21 - 16 Giugno 2022

Elena Raffaelli.



La Lega sta valutando se richiedere il riconteggio dei voti, in merito all'esito delle elezioni amministrative nel comune di Riccione. Lo annuncia l'assessore uscente, deputato del carroccio, Elena Raffaelli: "I 48 voti che hanno consentito alla candidata del PD di vincere al primo turno non convincono, tra l’altro con 356 fra schede bianche e nulle. Stiamo valutando di ricorrere per un riconteggio". La Raffaelli evidenzia l'eredità della giunta Tosi, di cui faceva parte: "una Riccione rinnovata e in piena espansione, non più appendice di Rimini. La perla vede è tornata a luccicare negli otto anni della nostra amministrazione".



Un pensiero infine sul video che ritrae l'ex sindaca Tosi e l'ex assessore Galli, apostrofate con le parole "A casa, a casa, via,sciò": dalle parole, attacca Raffaelli, "emerge chiaramente il pensiero dei vincitori. Il vai a casa è emblatico e mostra la vera indole di questa sinistra a guida PD, inclusiva e politicamente corretta sul piano della parità di genere solo quando fa comodo". Raffaelli attacca la neo sindaca Daniela Angelini: "Non creda di cavarsela con un trafiletto di scuse o chiedendo strumentalmente che finisca il clima di rancore. Ascolto, dialogo e confronto sono parole vuote se pronunciate da chi questo clima l’ha creato". L'ex assessore si unisce alla richiesta di Noi Riccionesi: "Dovrà fare ben altro Angelini per sanare la frattura, in primo luogo individuare il o la protagonista del video che dovrà porgere le scuse a Tosi pubblicamente”.