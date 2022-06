Allarme ortofrutta in Romagna: manca la manodopera

Attualità

Rimini

| 13:14 - 16 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Carenze di manodopera fino al 50%, con punte fino al 70% nella raccolta e lavorazione della frutta. È l'allarme che proviene dal settore agroalimentare di Legacoop Romagna, che rappresenta circa 380 imprese associate nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con un valore della produzione di oltre 6 miliardi di euro, 80 mila soci e oltre 23mila lavoratori. "Le notizie che giungono dalla campagna sono drammatiche - spiega Legacoop Romagna -: ci sono imprese agricole che stanno rinunciando a raccogliere alcune pezzature di frutta o che hanno già programmato di riconvertire i campi verso colture estensive ad alto tasso di meccanizzazione, come i cereali. Tale situazione può portare a una riduzione di disponibilità di prodotto sui mercati, che non può non riversarsi in prospettiva sugli scaffali della grande distribuzione e sulle tavole degli italiani. Il rischio concreto è di compromettere varietà tipiche del nostro territorio e del Made in Italy: tra queste fragole, pesche e ciliegie, ma anche varie tipologie di ortaggi e colture sementiere. C'è il timore che il problema si ripresenti allo stesso modo anche nella successiva vendemmia".



Le cause, secondo Legacoop, sono note: politica migratoria deficitaria, mancata programmazione dei flussi, lentezze burocratiche, inefficiente funzionamento delle politiche attive del lavoro e del mercato dell'impiego, regole ostative sull'impiego della manodopera stagionale, carenza di formazione che impedisce di creare e reperire manodopera specializzata, erosione dei redditi delle aziende agricole familiari. "A questo punto - sostiene il presidente di Legacoop Romagna Mario Mazzotti — occorre una forte azione politica e istituzionale per affrontare in tempi rapidissimi tale emergenza, coinvolgendo tutti, a partire da Governo e Parlamento fino alle istituzioni regionali e locali".