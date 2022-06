Meteo: l'estate mette la quinta. Tempo stabile a oltranza e picchi di 37 gradi

Attualità

Bollettino meteo 17-18-19 giugno 2022.



Caldo in graduale aumento con punte fino a +33°C domenica e +36°C/+37°C lunedì. Tempo stabile ad oltranza.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 16/06/2022 ore 13:00



Venerdì 17 giugno 2022



Stato del cielo: nuvoloso al mattino e nel primo pomeriggio, maggiori schiarite tra tardo pomeriggio e sera.

Precipitazioni: pressochè assenti. Isolati rovesci tra tardo mattino e prima parte del pomeriggio su Appennino riminese.

Temperature: minime comprese tra +19°C e +23°C, massime comprese tra +27°C e +30°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 18 giugno 2022



Stato del cielo: sereno o parzialmente velato.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese fra +18°C e +22°C, massime comprese fra +28°C e +31°C.

Venti: deboli da Est/Sud-Est con rinforzi lungo la fascia costiera nel pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 19 giugno 2022



Stato del cielo: sereno ovunque, salvo innocui addensamenti sui monti nel pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +16°C e +20°C, massime comprese tra +29°C e +32°C.

Venti: deboli da Est/Sud-Est con rinforzi pomeridiani su pianura e costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: il promontorio nord-africano permarrà sul territorio dell’Emilia-Romagna anche nei primi giorni della nuova settimana. Lunedì 20 giugno picco del caldo con massime fino a +36°C/+37°C nel riminese. Tempo stabile ad oltranza.



