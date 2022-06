Cattolica, in arrivo Ztl per l'area del porto

Attualità

Cattolica

| 12:58 - 16 Giugno 2022

Porto di Cattolica.

Ieri mattina (mercoledì 15 giugno) si è svolta a palazzo Mancini una riunione che ha avuto per oggetto la proposta di un zona a traffico limitato per l'area del porto di Cattolica. L'idea della giunta è avviare una fase sperimentale nei fine settimana del mese di luglio, trasformando la zona compresa tra la darsena Marinai d'Italia e la via Antonini in zona pedonale. Queste modifiche andrebbero dunque ad essere attuate nelle ore serali di venerdì, sabato e domenica a partire dal prossimo 8 luglio. La decisione finale arriverà nei prossimi giorni, spiegano da palazzo Mancini, "dopo aver valutato le necessità e gli aspetti di natura logistica legati alla fattività della proposta".



“Dopo aver ascoltato le istanze dei presenti – hanno spiegato gli assessori Alessandro Belluzzi e Claudia Gabellini - abbiamo stabilito di concederci una settimana circa di tempo prima di tornare ad incontrarci con tutti gli interessati e stabilire l'effettiva entrata in vigore della fase sperimentale. Siamo sicuri che troveremo una sintesi ed un punto di caduta che possa soddisfare le attese di tutti".