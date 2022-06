Savignano, torna lo storico premio Pesaresi per la fotografia contemporanea

Attualità

Savignano sul rubicone

| 12:54 - 16 Giugno 2022

Marco Pesaresi.



Torna, per il ventunesimo anno, il premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea, concorso collegato al Si Fest, lo storico festival di fotografia di Savignano sul Rubicone. Promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone, con la collaborazione del Comune di Rimini e la segreteria organizzativa di Savignano Immagini, il premio ricorda la straordinaria figura del fotografo riminese Marco Pesaresi finanziando progetti di fotoreportage capaci di distinguersi per il valore innovativo.

Aperto gratuitamente a fotografi di ogni nazionalità nati a partire dal 1° gennaio 1982, il concorso mette in palio 5.000 euro da utilizzare per completare un progetto di fotoreportage, preferibilmente dedicato a una singola tematica e non ancora pubblicato o esposto nella stessa forma con cui lo si candida al concorso. Per partecipare è necessario trasmettere le fotografie del progetto, raccolte in portfolio; se il lavoro non si è ancora concretizzato in immagini o ne conta un numero esiguo, l'autore può inviare la descrizione del progetto e allegare un portfolio o un progetto precedente.

Le candidature sono aperte fino alle 23.59 (CET) di domenica 14 agosto 2022 e vanno presentate compilando il modulo online. Tramite WeTransfer, Google Drive o altri servizi di file sharing, andrà allegata al modulo la seguente documentazione: una descrizione del progetto; una breve biografia; un massimo di 20 foto in formato .jpg (dimensioni: 20-30 cm sul lato lungo, 300 dpi, max 5 MB; le foto andranno nominate con il cognome dell'autore, seguito dalla prima lettera del nome e dal numero progressivo della foto, es. RossiM01.jpg).

Il vincitore sarà proclamato durante il weekend inaugurale del 31° Si Fest (9-10-11 settembre 2022). A decretarlo sarà una giuria qualificata, presieduta dal direttore artistico del Si Fest Alex Majoli e composta anche da Mario Beltrambini (Savignano Immagini), Piero Delucca (Comune di Rimini), Giulietta Palumbo (Magnum Photos) e da Andrea De Franciscis, vincitore del Premio Marco Pesaresi 2021 con il progetto Delhirium, che sarà presentato in mostra proprio in quest'edizione del Si Fest . Come successo per De Franciscis, anche il nuovo vincitore fra un anno esporrà il progetto completato all'edizione 2023 del Si Fest .

Creato nel 2002, a pochi mesi dalla scomparsa di Marco Pesaresi, il concorso ha tra i suoi vincitori diversi fotografi che si sono affermati a livello internazionale, a partire dallo stesso Majoli, premiato nella prima edizione.



Il palmarès completo comprende: Luigi Gariglio, Alex Majoli (2002); Emiliano Marangoni, Paolo Pellegrin (2003); Tommaso Bonaventura, Theo Volpatti (2004); Alfredo D'Amato, Eva Frapiccini (2005); Maurizio Cogliandro, Andrea Dapueto (2006); Filippo Romano (2007); Carlo Gianferro (2008); Paola De Grenet (2009); Chiara Tocci (2010); Alessandro Imbriaco (2011); Giorgio Di Noto (2012); Pietro Paolini (2013); Tommaso Tanini (2014); Julien Lombardi (2015); Martin Errichiello e Filippo Menichetti (2016); Andrea & Magda (2017); Chiara Fossati (2018); Arianna Arcara e Claudio Majorana (2019); Giulia Gatti (2020); Andrea De Franciscis (2021).