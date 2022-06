Riccione, video contro ex sindaca Tosi: "Vai a casa". Scoppia la polemica

Attualità

Riccione

| 12:34 - 16 Giugno 2022

Da sinistra Renata Tosi e Daniela Angelini.



Un video di pochi secondi che ritrae la ex sindaca Renata Tosi e l'ex assessore Laura Galli, all'uscita del municipio di Riccione dopo il passaggio di consegne a seguito dell'elezione di Daniela Angelini come nuova sindaca, ha scatenato il dibattito in rete. Il filmato, ripreso con uno smartphone da una finestra del palazzo comunale, viene commentato da una voce sottofondo: "A casa, a casa. Via, sciò!". Le immagini sono diventate virali, girando sui social e sui telefonini, e sono state pubblicate sulla bacheca dell'ex consigliere di Noi Riccionesi, Marzia Boschetti, che ha espresso il proprio sdegno: "Bel modo di ricompattare la città. Avete iniziate come avevate finito.Odio sociale! E Livore contro le persone!"-



A risposta sul post le immediate scuse della nuova sindaca, che ha esplicitamente preso le distanze da questo video "manifestazione di un atteggiamento intollerabile e totalmente irresponsabile". La Angelini, nel chiedere scuse, ha assicurato il suo impegno "per fare in modo che questo genere di cose non accadano neppure per iniziativa dei singoli". Ha evidenziato inoltre che la propria sia"una presa di posizione netta e chiara nel rispetto del sindaco uscente, delle istituzioni e dei valori morali in cui credo fermamente”.



In replica, Fabrizio Pullé di Noi Riccionesi ha invocato le scuse pubbliche da parte della persona responsabile, al momento ancora ignota, chiedendo garanzie sul fatto che non sia nell'entourage della neo sindaca. La tensione politica nella Perla Verde dopo l'elezioni rimane dunque ancora alta.