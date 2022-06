Un tuffo nel passato per San Leo con Jailhouse Rock Reunion

Eventi

Alcune delle auto presenti a San Leo.

Due giorni all'insegna della musica rock, delle auto d'epoca americane e dell'abbigliamento vintage: questo week end, dal 18 al 19 giugno, San Leo ospiterà la prima edizione della Jailhouse Rock Reunion (JRR).



Fiera Vintage Forlì e Romagna Boys Crew saranno, infatti, in uno dei borghi medievali più caratteristici d'Italia per celebrare insieme il Rock'N'Roll di una volta.





L'inaugurazione ufficiale si terrà alle 14.30 di sabato 18 giugno, ma già dalla mattina sarà aperta l'area mercato. I concerti e le esibizioni andranno avanti fino a mezzanotte e si replicheranno il giorno dopo, fino all'evento di chiusura previsto per le ore 19.00.







Organizzata in quattro distinte aree tematiche, al JRR si potranno visitare l'area vintage, la zona principale in cui provare ed acquistare capi di vestiario e accessori risalente all'America del secolo scorso, l'area fashion remake, dedicata al riciclo e alla "moda etica", l'area modernatariato & vynil per tutti gli appassionati dei libri, fumetti, radio e tv usate e, infine, l'area vintage food truck in cui rifocillarsi.







Le band e gli artisti che si esibiranno la sera di sabato e nel pomeriggio di entrambi i giorni saranno i P-51 Airplanes, Jailhouse Bomb, le UB Dolls e il DJ set Andy Lee.





Domenica ci sarà anche un Contest Pin-up a cura di Missy Von Claire e di Betty Blonde presentato da Veru Lady Boss.