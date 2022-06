Imbrattata da scritte 'no vax' la sede Cgil di Cesenatico

Attualità

Cesenatico

| 12:00 - 16 Giugno 2022

La sede imbrattata - foto dalla pagina Facebook del sindaco Gozzoli.

Durante la scorsa notte è stata presa di mira la sede di Cesenatico della Cgil in via Cecchini. La facciata della sede è stata imbrattata con due scritte 'Sindacati nazisti' e 'Landini nazista' che rimandano ai no vax. Il sindaco della città, Matteo Gozzoli, appresa la notizia si è recato sul posto. "Cesenatico questa mattina si è svegliata con una brutta sorpresa - commenta il primo cittadino -, la sede della Cgil si è trovata imbrattata con simboli e slogan che abbiamo imparato purtroppo a conoscere in questi ultimi mesi. Sono simboli vergognosi, attacchi vigliacchi che nascondono ignoranza e non conoscenza della storia. Evocare la dittatura sanitaria e la parola nazismo contro chi si è battuto e ha lavorato per per avere sicurezza sui luoghi di lavoro è una pratica senza senso e senza alcun senso di responsabilità collettivo. Mi auguro che le forze dell'ordine possano individuare i responsabili di questi gesti e intano esprimo solidarietà a tutti i dipendenti della Sede Cgil di Cesenatico che questa mattina ho incontrato".



"Queste persone, che non possiamo definire in altro modo se non con il termine delinquenti - commenta Silla Bucci, segretaria della Cgil di Cesenatico - lasciano scritte ingiuriose sui muri delle Camere del Lavoro di tutta Italia, ci paragonano ai nazisti e ai fascisti, ma sono i loro gesti ad esserlo, cento anni fa il fascismo cominciò ad insidiare la società colpendo proprio le Camere del Lavoro e continuò il suo operato vietando gli scioperi. La storia non mente, dobbiamo fermare questi inquietanti attacchi che sono un affronto che offende la democrazia e chi lotta tutti i giorni dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici". In mattinata il vandalismo è stato denunciato alle autorità: "Chiediamo il massimo impegno per identificare i responsabili di questo oltraggio . conclude la nota - e degli altri episodi analoghi che si sono verificati in tutta Italia, per capire se dietro questi atti ci siano nuovi fascisti, persone in cerca di un riconoscimento di qualche tipo o altro".





(Ansa)