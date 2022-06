Veronica Pivetti, Monica Guerritore, Pupi Avati protagonisti de 'I luoghi dell'anima'

Eventi

Rimini

| 11:29 - 16 Giugno 2022

La casa dalle finestre che ridono.

Prosegue la rassegna I luoghi dell'anima tra Rimini e Santarcangelo. Ecco i programma di oggi, giovedì 16 giugno.





Ore 16.30, Sala Giulietta Cinema Fulgor, Rimini.

Let's kiss- Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile di Filippo Vendemmiati (2021, 85')





Il film è incentrato sulla figura di Franco Grillini, bolognese, classe 1955, figlio di contadini, laureato in pedagogia, uomo politico e gay tardivo, da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGBT. Il racconto in presa diretta fatto dal protagonista, con tono leggero e materiale documentale inedito, ricostruisce oltre trent'anni di storia politica e testimonia una lotta dura e gentile nel nome della dignità e dell'uguaglianza. Un viaggio anche sentimentale lungo i luoghi della vita: dalla casa natale in campagna all'università, dalle vecchie sedi di partiti scomparsi fino al parlamento, passando per le strade e le piazze dei gay pride, da Roma a New York. Le tappe di Grillini scandiscono lotte e conquiste, ma anche l'evoluzione dell'approccio sociale e dei media verso un tema che ancora oggi resta fortemente divisivo quando non ignorato. Sono storie d'amore e di battaglie politiche, dentro e fuori il parlamento, insopprimibili spinte al cambiamento e alla gioia di vivere.







Ore 16.30, Cinemino del Fellini Museum, Rimini. Concorso lungometraggi



Big di Daniele Pini (2021, 14') Nina, Lellè e u mari di Maria Giulia Mutolo (2022, 14' 50'') Mami Wata di Paola Beatrice Ortolani (2021, 8' 39'') Chiusi fuori di Giorgio Testi (2021, 8') Rutunn' di Fabio Patrassi (2021, 13' 50'') Origines - Le voyage di Amir Ra (2021, 11') Ofelia di Pierfrancesco Bigazzi (2021, 11') DOM di Francesco Galli (2021, 15' 35'') Destinata coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore (2021, 10' 36'') Maestrale di Nico Bonomolo (2021, 10' 3'') Le proiezioni si susseguono. Per le sinossi consultare le pagine 52, 53, 54:





Ore 18.00, Sala Giulietta Cinema Fulgor, Rimini.



I mestieri del cinema: recitazione con Monica Guerritore







Ore 19.00, Corte di mezzo del Fellini Museum, Rimini.



Veronica Pivetti presenta il suo libro Tequila bang bang



Tre donne. La protagonista, il suo ex marito, sua madre. L'ingenua, il bello e la perfida. La madre, algida e chicchissima donna d'affari, traffica coi narcos messicani, finché l'ignara figlia Jole, ex ballerina del Crazy Horse, mentre mamma è in Messico, trova un cadavere nel suo appartamento e l'ex marito – ora felicemente Corinna – l'aiuta a sbarazzarsene, ma così facendo finiscono tutt'e due nelle grinfie dei criminali, che le rapiscono e le portano a Mexico City, dal boss dei boss Xavier, detto "la Tumba", amante segreto dell'anziana madre. Da quel momento piovono pallottole, coltellate, fucilate, esplodono esplosivi, crollano capannoni pieni di droga, e la droga sparisce e tutti muoiono come mosche. E in questo putiferio le nostre eroine riescono a scappare, sempre più lacere e sanguinanti nei loro abiti griffati e Louboutin tacco 13, per finire fra le fauci vendicative della più feroce banda criminale del pianeta. Il libro gronda sangue, trappole mortali, cimici fritte da sgranocchiare come chips, sigari ripieni di droga, killer muti, ottantenni sexyssime, traditori malde- stri, in un crescendo splatter da far invidia a Tarantino. Eppure, tutto questo ha un effetto inaspettato: mette di buon umore







Ore 20.30, Arena Sferisterio, Santarcangelo.

Ospiti: Monica Guerritore, Veronica Pivetti, Francesco Costabile Conduce: Steve Della Casa







Ore 21.00 Arena Sferisterio, Santarcangelo.

Una femmina di Francesco Costabile (2022, 120')



Rosa è una ragazza inquieta e ribelle, vive con sua nonna e suo zio in un paesino della Calabria, tra monti e fiumare secche. La sua quotidianità viene improvvisamente stravolta da qualcosa che emerge dal suo passato, un trauma che la lega indissolubilmente alla misteriosa morte di sua madre. Quando Rosa si ritrova vittima di un destino già segnato, decide di tradire la sua famiglia e cercare la propria vendetta di sangue. Ma quando questa famiglia è la 'ndrangheta ogni passo può rivelarsi fatale.







Ore 21.00 Arena Sferisterio, Santarcangelo 22.40 Pupi Avati ricorda Gianni Cavina e Lino Capolicchio, a seguire: La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati (1976, 110')



Un pittore pazzo muore suicida in un paese del ferrarese, dopo avere dipinto un affresco terribile, rappresentante il martirio di san Sebastiano tra due figure ghignanti. Gli interessati allo sviluppo turistico della località, considerando l'opera di Buono Legnani un'attrazione, decidono di restaurare l'affresco e fanno venire il concittadino Stefano, pittore mancato. Il giovane viene perseguitato da fatti strani e inquietanti, mentre l'amico Mazza, prima di scomparire con un finto suicidio, gli rivela una storia fantastica della quale non riesce a dargli i particolari. Prima di scoprire la verità e rischiare la propria vita, il restauratore assiste alla morte del sagrestano Livio, del tassinaro beone Coppola e dell'amante Francesca, una maestrina. Qualcuno sta immolando delle vittime alla memoria del pittore scomparso.