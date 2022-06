Verucchio, lavori alle condotte idriche: chiusa al traffico via dei Martiri

Attualità

Verucchio

| 11:18 - 16 Giugno 2022

Centro di Verucchio.

Dopo aver già provveduto in Piazza Malatesta approfittando del maxi restyling in corso, dalla prossima settimana Hera darà il via a un’opera di rinnovo della condotta idrica che riguarderà diverse aree del capoluogo.



Si partirà da via Martiri, che da lunedì 20 giugno a giovedì 1 luglio (salvo maltempo o imprevisti che proroghino i tempi dell’intervento) nei giorni lavorativi sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto che va dalla stessa Piazza Malatesta a via Viggiolo.



A stabilirlo è l’ordinanza n 33 del 10 giugno scorso, che stabilisce appunto la sola transitabilità pedonale durante i lavori e l’istituzione di un senso unico alternato regolato da un doppio semaforo durante i fine settimana, quando il transito resterà comunque interdetto ai veicoli con massa superiore ai 35 quintali, più lunghi di otto metri e agli autobus.



Tutti i residenti saranno preventivamente informati anche con avvisi ad hoc da parte di Hera.



Nelle prossime settimane, gli interventi di rinnovo della rete idrica riguarderanno poi le vie Aie del Borgo, Nanni e un tratto di Monte del Grillo.