Gp Race Weekend Misano, weekend ricco tra auto storiche, prototipi e tanto altro

Eventi

Misano Adriatico

| 11:10 - 16 Giugno 2022

Auto storiche.

Da venerdì a domenica saranno protagoniste le quattro ruote al Marco Simoncelli, coi nove campionati del GP Race Weekend Misano.



Le gare saranno trasmesse in diretta su MS Motor TV (Canale 229 di Sky) ed MS Sport (402 del digitale terrestre), nonché sui canali Facebook e YouTube del promoter romano Gruppo Peroni Race.





Sarà un fine settimana da record per il Campionato Italiano Auto Storiche con 47 vetture iscritte. Esemplari unici suddivisi in quattro raggruppamenti saranno a MWC per la consueta mini endurance di 60 minuti in programma domenica 19 giugno.



Oltre alle conferme del 1° Gruppo, è da segnalare sicuramente la presenza della Ferrari 512 BB Le Mans di Maurizio Micangeli, per la prima volta nel campionato tricolore dedicato alle storiche.







Ottimi riscontri anche per la RS Cup. In gara 24 vetture, di cui quattro Clio 2.0 e ben dodici Over 50.







Prosegue la sfida nel secondo round del Master Tricolore Prototipi, con l'accesa sfida nel Gruppo CN, il cui leader è Omar Magliona (CMS Racing Cars) con 50 punti.







37 le vetture in pista per il Porsche Club GT, mentre è incandescente la sfida nella Lotus Cup Italia, con Giacomo Giubergia leader dopo Vallelunga davanti a un ottimo Fabio Radice e al campione in carica Daniel Grimaldi.







Ad arricchire il fine settimana anche le 25 vetture dell'Alfa Revival Cup e la Smart EQ fortwo e-cup con Francesco Savoia e Gabriele Torelli separati da appena un punto in classifica.