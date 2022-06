Rimini: auto in fiamme, l'incendio minaccia le abitazioni

Cronaca

Rimini

| 10:57 - 16 Giugno 2022

Apprensione a Rimini a causa di un incendio che ha distrutto una vettura che si trovava in sosta a ridosso di alcune abitazioni. I vigili del fuoco del Comando di Rimini, si sono recati nel primo pomeriggio di mercoledì 15 giugno in via Cornelia, nei pressi dell'Anfiteatro. Il rapido intervento dei pompieri ha impedito alle fiamme di propagarsi agli alberi ed alle abitazioni abitazioni adiacenti. Spente le fiamme, divampate per cause in via di accertamento, nessuno è rimasto ferito. Distrutta invece la vettura.