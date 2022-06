Verucchio fa rima con benessere, nel weekend appuntamento con ‘Armonie’

Eventi

Verucchio

| 10:29 - 16 Giugno 2022

Benessere alla rocca di Verucchio.

Sabato 18 e domenica 19 giugno la Rocca Malatestiana di Verucchio ospita “Armonie”, due giorni di benessere per rigenerarsi tra meditazione, yoga, pilates, presentazioni di libri, spettacoli, laboratori e visite guidate. Inoltre nello spalto della Rocca saranno presenti oltre 20 espositori. Due giorni di rilassamento con attività per tutti e laboratori anche per i più piccoli e per le famiglie. In sintonia con le iniziative proposte, la possibilità di prenotare una colazione o un cestino picnic per un pranzo o una cena bio.

Armonie è una delle iniziative dell’estate promosse dalla Rocca di Verucchio e organizzata da Atlantide, in collaborazione con Sabrina Rossi, insegnante di yoga ed esperta in organizzazione di eventi.



“Armonie è una delle prime attività che vede una forte collaborazione con tutti i commercianti del territorio del Comune di Verucchio. Siamo sicuri che questa sinergia sia la strada giusta per far scoprire o riscoprire la Rocca Malatestiana, richiamando a Verucchio visitatori attraverso iniziative che possono diventare degli appuntamenti annuali fissi.” sottolinea Francesca Fabbrica di Atlantide “Per due giorni la Rocca si animerà all’interno e all’esterno grazie alle tante attività in programma, adatte davvero a tutti i visitatori, dai più piccoli che potranno divertirsi con i laboratori creativi agli amanti di pilates e yoga, a chi vuole avvicinarsi al benessere a 360° e prendersi cura di sé, o semplicemente trascorrere una giornata tra amici.”



Il weekend parte sabato 18 giugno al pomeriggio con alcuni appuntamenti. Alle ore 16 l’incontro con Eleonora Tassani "Sulle orme degli animali guida", alle 17 un’ora di Vinyasa Yoga con Monica Bartolini, alle 18 “L’acqua di lunga vita e altre ricette” visita guidata alla Rocca del Sasso alla scoperta di ricette di bellezza, medicina e alchimia. Alle ore 19.30 è in programma un’ora di meditazione con campane tibetane e tamburo sciamanico con Mariano Minolfo e alle 21 lo spettacolo di physical theatre “Rossa in viso” della compagnia di danza Aucun.

Dalle 18 alle 21 è possibile prenotare e ricevere direttamente in Rocca il proprio cestino bio per un picnic da consumare sugli spalti, in collaborazione con i ristoratori di Verucchio.



La mattina di domenica 19 giugno si parte presto con yoga e pilates sullo spalto della Rocca: alle ore 5.25 “Saluti al Sole” Ananda Yoga con Mandala Sabrina Rossi, alle ore 8 Yoga per la Donna con Emilie e alle ore 10 pilates di Valentina Urbinati del centro Psyche.

A seguire si può prenotare la colazione bio a cura di Bio Market di Villa Verucchio.

Alle ore 11.30 è in programma “L’acqua di lunga vita e altre ricette”, visita guidata alla Rocca. Dalle ore 12 alle 15 è possibile prenotare e ricevere direttamente in Rocca il proprio cestino bio per un picnic da consumare sugli spalti, in collaborazione con i ristoratori di Verucchio.

Il pomeriggio parte alle ore 15 in sala magna con la presentazione del libro e del percorso "La Via delle Fatiche di Ercole" di Carla Venturini. Astrologia esoterica, Psicosintesi, Fiori di Bach, Tarocchi di Marsiglia. Alle ore 16 presso lo stand Giardino delle Erbe di Casola Valsenio è in programma il laboratorio "I profumi del Giardino" alla scoperta delle erbe profumate, con riconoscimento e impiego, e la preparazione di dentifricio e crema per le mani.

Alle ore 17 si prosegue con esercizi di ricarica e meditazione Ananda Yoga con Mandala Sabrina Rossi in sala magna. Alle ore 18 si può partecipare al laboratorio di Psicofonia "Armonia nel canto" con Chiara Aldrovandi e alle 20 sono previsti Canti e Mantra con Mantra Vibes.



Nei due giorni bambini e famiglie potranno partecipare al laboratorio creativo “Mandala che passione” presso lo stand AmaParco e al laboratorio di tintura vegetale presso lo stand Filo e Foglia.



Inoltre, sempre nelle due giornate, saranno presenti Arianna Marchi con il trattamento Shiatsu, Roberta Montanari con trattamenti ayurvedici, con Ornella Lella Zaffini in un’Area Tarocchi e Francesca Bollini per le consulenze Aura-Soma (solo la domenica).

Lo spalto della Rocca sarà animato da un mercatino con oltre 20 espositori.