Calcio D, alla Recanatese la Poule Scudetto: battuto il Giugliano ai rigori 3-2

21:10 - 15 Giugno 2022



La Recanatese si è aggiudicata la Poule Scudetto: la squadra di Pagliari ha prevalso sul Giugliano ai calci di rigore con il punteggio di 3-2, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1: al vantaggio marchigiano firmato da Senigagliesi ha risposto Scaringella, ma in una rocambolesca serie dagli undici metri (segnati solo 3 rigori su 10) i ragazzi di Pagliari hanno avuto la meglio, coronando nel miglior modo possibile una stagione da sogno.





Il tabellino



Recanatese-Giugliano 3-2 d.c.r



Recanatese: Urbietis, Meloni (74' Alessandrini), Marafini, Pacciardi, Quacquarelli, Gomez (57' Grieco), Raparo, Ferretti (57' Minicucci), Sbaffo (83' Minnozzi), Senigagliesi, Giampaolo (70' Defendi). Allenatore: Pagliari



Giugliano: Baietti, Boccia, Biasiol (69' Kyeremateng), Poziello C., Mazzei, Zanon (60' Gomez), Ceparano (69' Oyewale), De Rosa, Cerone, Scaringella (60' Abonckelet), Ferrari (77' Poziello R.). A disposizione: Ammirati, Costanzo, Vivolo, Caiazzo, Gentile. Allenatore: Ferraro



Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta



Reti: 47' Senigagliesi (R), 52' Scaringella (G)



Note Ammoniti: Pacciardi (R)

Rigori: Minnozzi (palo), Poziello C. (parato), Senigagliesi (parato), Kyeremateng (palo), Grieco (gol), De Rosa (gol), Raparo (parato), Poziello R. (parato), Minicucci (gol), Cerone (alto)