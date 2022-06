Folle fuga in auto, donna sperona auto Polizia e ferisce 4 agenti

Cronaca

Riccione

| 17:14 - 15 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Ha ignorato l'alt della Polizia, fuggendo a tutta velocità. Una fuga conclusa con l'arresto, quattro agenti feriti e due auto della Squadra Volante danneggiate: protagonista della vicenda una 27enne rumena, residente in Riviera, arrestata, nella tarda serata di ieri (martedì 14 giugno), per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.



La donna, al volante di un'Audi A3, era all'uscita del casello di Rimini Nord dell'A-14, quando non si è fermata al posto di blocco della Polizia: è così partito l'inseguimento, da parte degli agenti. L'Audi è arrivata alla rotonda dell'Ikea ed è poi tornata verso il casello autostradale, raggiunta da una delle Volanti: l'automobilista l'ha speronata, facendola ruotare di 360°, venendo però poi tamponata dalla seconda auto della Polizia. Il bilancio è di quattro agenti feriti: tre con prognosi di sei giorni, il quarto, più sfortunato, ha riportato la frattura del setto nasale ed è stato dimesso con prognosi di 20 giorni. Sull'Audi la Polizia ha trovato 5-6 lattine di birra, la giovane fermata era in stato di alterazione e ha rifiutato il test dell'etilometro, sottoponendosi solo ai test relativo all'assunzione di stupefacenti.



Oggi (mercoledì 15 giugno), davanti al giudice, la 27enne ha negato di aver voluto investire i due agenti che stazionavano nel posto di blocco e di aver "tirato diritto" perché, avendo bevuto, non voleva essere fermata dalla Polizia. Ha sostenuto di "aver avuto paura". Difesa dall'avvocato Marianna Mordini, deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale perché una volta uscita dall'Audi ha assunto un atteggiamento violento e minaccioso, circostanza che ha negato davanti al giudice. Rimessa in libertà e sottoposta a obbligo di firma, in attesa del processo a luglio, risulta indagata anche per danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità.