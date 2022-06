Covid Rimini: impennata dei contagi, si sfiora quota 300

Attualità

Rimini

| 16:26 - 15 Giugno 2022

Bollettino Covid 15 giugno 2022.



Nel riminese si registrano 285 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. In tre giorni sono stati 589 (una settimana fa furono 302, due settimane fa 235). Percentualmente - considerando i primi tre giorni della settimana - la crescita è rispettivamente del 48,3% e del 60%. Deceduta una 81enne, in terapia intensiva rimane un paziente ricoverato.



In regione in totale sono 4 i decessi, mentre i ricoveri in terapia intensiva rimangono 25, a fronte di due dimissioni e due nuovi ricoveri. Nei reparti Covid si scende a 672 (-9). Il dato dei nuovi contagi in regione è parziale: 2674 senza le province di Piacenza, Parma e il circondario Imolese. I dati di questi tre territori non sono stati comunicati "per problemi legati all'aggiornamento della piattaforma informatica".