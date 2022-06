Rimini Calcio, a Fabrizio Carboni il premio 'D Club'

Sport

Rimini

| 16:07 - 15 Giugno 2022

Il Dipartimento Interregionale LND ha conferito al biancorosso Fabrizio Carboni il premio “D Club” alla carriera per la stagione calcistica 2021/22. Nella motivazione si legge: “Un riconoscimento e un’attestazione di gratitudine per il percorso professionale che ha visto la Serie D come importante punto di partenza e formazione”.



Il centrale in maglia a scacchi che in questa vincente stagione ha arricchito il suo palmares con il quinto campionato vinto e sarà premiato durante la cerimonia in programma venerdì 22 giugno a Milano negli studi di Sportitalia.



Fabrizio Carboni commenta: "Sono orgoglioso di ricevere questo premio che davvero mi gratifica perché riconosce il percorso professionale e dà valore anche ai sacrifici fatti in questi anni. Mi piace anche il concetto del punto di partenza perché non voglio certo fermarmi e mi impegnerò ogni giorno per raggiungere traguardi sempre più importanti. Da parte mia è però obbligatorio in questa circostanza che premia singolarmente il giocatore, ringraziare anche tutte le squadre e i compagni che mi hanno accompagnato in questi anni così ricchi di soddisfazioni come la meravigliosa stagione appena conclusa a Rimini".