Basket B, RivieraBanca: i biglietti per gara3 al Flaminio e alla Tabaccheria Pruccoli

16:03 - 15 Giugno 2022

Dopo la doppia e straordinaria impresa compiuta al PalaMaggetti di Roseto, RivieraBanca è pronta a spostare la serie a Rimini e provare a sfruttare già in Gara 3 il match point valido per la promozione in serie A2.

Per farlo, ci sarà bisogno di un PalaFlaminio bollente, pieno in ogni sua seggiola. E allora ecco come acquistare i biglietti per Gara 3 finale playoff contro Pallacanestro Roseto, in programma venerdì 17 giugno alle ore 20.30:



In sede al Flaminio: tutte le mattine dalle 9:00 alle 12:30 ed i pomeriggi dalle 17:00 alle 19:00.

Alla Tabaccheria Pruccoli: tutti i giorni dalle 6:00 a mezzanotte.



NO vendita online.





PREZZI BIGLIETTI:



Intero 10€

Ridotto (6-13 anni) 5€

0-5 anni gratuito.





N.B. I possessori dei tagliandi dei match di Gara 3 e/o 4 del PalaCattani di Faenza dovranno recarsi ESCLUSIVAMENTE in sede, ed ESCLUSIVAMENTE esibendo il/i tagliando/i per ricevere il/i biglietto/i omaggio per venerdì (valgono solo per venerdì).