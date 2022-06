Comuni digitali, una ricerca premia Rimini: 'Tra le città top in Italia'

Attualità

| 15:27 - 15 Giugno 2022

Rimini si conferma tra i comuni capoluogo italiani più maturi dal punto di vista digitale. È quanto emerge dall' "Indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo", realizzata tra aprile e maggio 2022 da FPA, società del gruppo Digital360, per Deda Next, nuovo nome di Dedagroup Public Services, realtà impegnata ad accompagnare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e delle aziende di pubblico servizio, e presentata oggi (mercoledì 15 giugno) a Forum Pubblica Amministrazione 2022 nel corso del convegno "PA digitale 2026: la maturità digitale dei Comuni rispetto agli obiettivi del PNRR".



Per il secondo anno consecutivo il Comune di Rimini rientra all'interno di questa classifica delle amministrazioni considerate a "maturità digitale", migliorando ulteriormente la sua performance.



L'indagine analizza il grado di maturità digitale dei 110 comuni italiani capoluogo sulla base di tre dimensioni: Digital public services, il livello di disponibilità online di 20 tra i principali servizi al cittadino e alle imprese; Digital PA, l'integrazione dei Comuni con le principali piattaforme abilitanti individuate dal Piano triennale per l'informatica pubblica (SPID, CIE, PagoPA, AppIO); Digital Openness, che misura il grado di apertura delle amministrazioni comunali in termini di numerosità e interoperabilità degli open data e il livello di comunicazione con i cittadini attraverso i canali social.



La ricerca è basata sul modello Ca.Re (Cambiamento Realizzato) di Deda Next, rivisto quest'anno nei suoi indicatori per allineare le metriche di rilevazione al raggiungimento dei target quantitativi della Missione 1, Componente 1 del PNRR, dedicata a Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA (M1C1).



Immaginando il percorso di digitalizzazione come un Giro d'Italia in bicicletta, l'indagine individua quattro classi di maturità digitale collocando i comuni in quattro diversi momenti: "Riscaldamento", "Partenza", "Volata finale" e "Traguardo di Tappa".



Rimini migliora le proprie performance e si posiziona proprio nella fase "Traguardo di Tappa" con un indice Ca.Re pari a 80 (vs 67 del 2021), riflesso delle significative performance dell'Indice Digital Public Services pari a 68 (vs 67 del 2021), dell'Indice Digital Openness pari a 80 (vs 47 del 2021) e dell'Indice Digital PA pari a 93 (vs 67 del 2021).



"Essere fra i Comuni più virtuosi in quanto a maturità digitale -commenta l'assessore all'innovazione digitale del Comune di Rimini Mattia Morolli - è per noi un riconoscimento del lavoro fatto e uno stimolo a proseguire il processo di digitalizzazione delle città delineato dal PNRR. I dati e le tecnologie innovative come nuove risorse, devono essere messe a disposizioni di tutti e diventare beni comuni" per migliorare la qualità della vita dei cittadini, diffondere le competenze, connettere il territorio".



L'ultima iniziativa digitale, citata dall'assessore, è l'introduzione del Chatbot: "un assistente virtuale, disponibile H24 / sette giorni su sette, che affianca e supporta il cittadino nella ricerca di informazioni relative a tutti i servizi. Uno strumento scelto recentemente fra i servizi digitali più innovativi dal progetto europeo UserCentriCities".



In questa traiettoria, fra le ultime azioni messe in campo, anche la recente messa on line del nuovo portale del Comune di Rimini conforme alle nuove linee guida di design dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).