Le "donne di Maciano" premiano l'impegno dei volontari Cai verso le persone più fragili

| 15:14 - 15 Giugno 2022

La donazione al Cai di Rimini.

Sabato 11 giugno, nella bellissima cornice del lago di Andreuccio (località Soanne di Pennabilli) alla presenza del sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, del Presidente della Sezione del Club Alpino Italiano di Rimini Mauro Campidelli, del referente del gruppo ‘Montagna Terapia’ Luca Mondaini e del Presidente del Parco Sasso Simone e Simoncello Lino Gobbi, si è svolta la consegna da parte dell’Associazione "Non solo chiacchere, le donne di Maciano" di abbigliamento tecnico: magliette e giacche antivento donate al gruppo dei soci volontari del Cai.



“Grazie al loro impegno e alle speciali carrozzine joellet – commentano le volontarie dell’Associazione - contribuiscono a dare ore spensierate alle persone con handicap all’interno della natura del nostro entroterra.

Un esempio che dimostra quanto il volontariato sia importante in ogni sua forma. Come è scritto sul retro delle magliette donate ‘da soli si va veloci ma insieme si va lontano’”